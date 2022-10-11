Медведев назвал поставку Киеву РСЗО повышенной дальности путем к мировой войне

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Поставки киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине до мировой войны. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 11 октября.

— Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги, — заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса. По словам Медведева, «честный норвежский парень наконец-то признал» участие блока в войне против России.

2 октября Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Медведев в свою очередь предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам.