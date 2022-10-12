ФСБ раскрыла подробности отправки взрывного устройства для теракта на Крымском мосту

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Взрывное устройство для подрыва Крымского моста отправили из порта Одессы в начале августа. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду, 12 октября.

Отмечается, что устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов. После этого груз перевезли в болгарский город Руса, затем — в грузинский Поти и наконец в Армению. Организацией маршрута занимались граждане Украины, Грузии и Армении.

Когда груз доставили в Ереван, его растаможили по правилам ЕврАзЭС и подменили документы. Таким образом отправителем оказалась Армения, а получателем — Москва. После этого устройство отправили на зарегистрированном в Грузии автомобиле через пункт пропуска «Верхний Ларс».

6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира, а 7 октября документы снова поменяли и отправителем уже стал Ульяновск, получателем — выдуманная фирма в Крыму, говорится на сайте ФСБ.

12 октября ФСБ РФ установила организатора теракта на Крымском мосту, им стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В этот же день сотрудники задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны.