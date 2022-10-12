В Запорожье пока не планируется запускать АЭС

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Запуск Запорожской АЭС в ближайшее время не планируется. Об этом в среду, 12 октября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, АЭС работает за счет дизель-генераторов для обеспечения собственных нужд.

— Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы это делать не планируем. Работает она от дизель-генераторов, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

27 сентября эксперты агентства, находящиеся на станции, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

Позже в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии заявили, что причиной трех взрывов наземных мин около Запорожской АЭС могли стать животные.

До этого МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.