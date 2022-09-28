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В МАГАТЭ сообщили, что причиной трех взрывов около ЗАЭС могли стать животные

Юлия Курганова

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В МАГАТЭ сообщили, что причиной трех взрывов около ЗАЭС могли стать животные
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Животные могли стали причиной трех взрывов наземных мин около Запорожской АЭС. Об этом сообщили в среду, 28 сентября, в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во вторник, 27 сентября, эксперты агентства, находящиеся на станции, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

— Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте, — сообщили в МАГАТЭ.

Третий взрыв произошел 28 сентября утром в 50 метрах от ограждения по периметру станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность таким развитием событий, сообщает РИА Новости.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с РФ и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Гросси тогда отметил, что обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.

Украина Взрывы Животные МАГАТЭ АЭС
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