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«Чистый бандитизм»: Песков отреагировал на рассмотрение G7 передачи Украине российских активов

Лейла Алиева
В мире
«Чистый бандитизм»: Песков отреагировал на рассмотрение G7 передачи Украине российских активов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи российских активов Украине — открытые попытки обсуждения возможности легализации воровства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 октября.

— Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный, — отметил он.

Также Песков отметил, что попадание таких тем в повестку дня саммита является печальным, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, он договорился с Олафом Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой планирует выступить.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы усиления давления на Кремль и помощи в восстановлении поврежденной в результате взрывов инфраструктуры.

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