Путин: Киевский режим давно использует террористические методы

Фото: Администрация президента РФ

Украина уже давно пользуется террористическими методами. Об этом заявил в среду, 12 октября, президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».

— Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями, — отметил он.

По словам Путина, после совершения своих террористических действий киевские власти публикуют все в Сеть, а когда понимают, что совершили ошибку — тут же стирают. Также российский лидер напомнил об обстрелах Запорожской атомной электростанции и отметил, что власти Украины не останавливаются даже перед атомным терроризмом, пишет сайт Кремля.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с международными террористами, отдавая приказы на совершение терактов. По его словам, действия украинского лидера привели к страданиям мирных жителей. Отдавая приказы на совершение терактов, Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

До этого Путин сообщил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам главы государства, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.