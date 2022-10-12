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Проект столичного Дептранса помог в поисках 18 детей

Елена Самойлова
Город
Проект столичного Дептранса помог в поисках 18 детей
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Благодаря проекту «Потерялся? Не уходи!» 18 потерявшихся в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) детей нашли родителей. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 12 октября.

— Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря проекту «Потерялся? Не уходи!» наши сотрудники помогли уже 18 детям, которые остались в метро или на МЦК одни, найти своих родителей, — сказал он.

Глава ведомства призвал родителей внимательно следить за ребенком в транспорте и в обязательном порядке объяснить малышу, что нужно сделать, если он потерялся.

Самое важное правило — не паниковать и встать рядом с наклейкой «Если потерялся, оставайся здесь», чтобы сотрудники могли помочь. Такие баннеры расположены на всех станциях метро и МЦК, напомнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

10 октября департамент транспорт обновил приложение «Метро Москвы», теперь с его помощью можно отслеживать свою активность в транспорте.

Транспорт МЦК Дети Метро
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