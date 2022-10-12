AFP: Послы ЕС согласовали создание миссии по тренировке солдат ВСУ

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Послы стран ЕС согласовали создание миссии по организации тренировочных мероприятий для военнослужащих ВСУ в нескольких странах альянса. Об этом в среду, 12 октября, сообщило агентство AFP.

— Эта миссия предназначена для подготовки большого количества личного состава Вооруженных сил Украины, — говорится в документе.

Отмечается, что решение о создании миссии было принято в Брюсселе. Оно, как ожидается, будет одобрено на заседании глав МИД стран ЕС 17 октября в Люксембурге.

Миссия, по данным AFP, позволит обучить около 15 тысяч солдат ВСУ. Проект предусматривает создание штаб-квартир и учебных центров в нескольких странах еврозоны. Готовность тренировать солдат ВСУ уже выразили Польша и Германия, передает ТАСС.

29 сентября сообщалось, что США готовятся создать в Германии командный центр, который займется координацией усилий стран Запада по оказанию военной помощи Украине.

В задачи центра будут входить обучение украинских военных и оказание им поддержки со стороны Штатов и их союзников. Такой шаг подтверждает намерение американских властей оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе.