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Близнецы, Весы и Водолеи: чем уникальны воздушные знаки зодиака

Виктория Непомнищева
Общество
Близнецы, Весы и Водолеи: чем уникальны воздушные знаки зодиака
Фото: shutterstock

Каждый из 12 представителей зодиакального круга имеет свой образ действий, но знаки, относящиеся к одной стихии, обладают схожими взглядами и являются зеркальным отражением друг друга в отношении ценностей. Знание того, какая стихия кем управляет, может дать представление о личности и желаниях человека, а также позволит узнать о совместимости между знаками. Об особенностях знаков воздушной стихии «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Влияние стихии

— Наш мир был бы не таким интересным, если бы в нем не было воздушных знаков зодиака — от вашей чрезвычайно привлекательной лучшей подруги, устраивающей лучшие вечеринки, до интеллектуально наполненного спутника, который был готов только к открытым отношениям. Это одни из самых любознательных, сверхсоциальных и гуманитарных представителей зодиака, — отметила ясновидящая.

У знаков каждой стихии имеется по одному характерному качеству, рассказала Кажетта. Качество, под которое подпадает знак, говорит о его основной энергии:

  • кардинальные знаки — инициаторы зодиака, но могут испытывать трудности с доведением дела до конца;
  • фиксированные — самые решительные, но также упрямые;
  • мутабельные — самые адаптируемые, но также склонные к непостоянству.

— Водные знаки очень сильно погружены в свои чувства, земные знаки — прагматики, огненные знаки ориентированы на действия, в то время как воздушные знаки обычно сосредоточены на межличностных и интеллектуальных занятиях, — уточнила ясновидящая.

Временами ветреные и переменчивые, представители воздушных знаков очень общительны. Их социальные связи, как правило, весьма обширны, им свойственно стремление собирать информацию и делиться ею. Они обладают исследовательским талантом и умеют общаться с людьми. Нередко добиваются успеха, формулируя и распространяя свои идеи (зачастую футуристические, гуманитарные и прогрессивные) в увлекательной, яркой форме.

Близнецы

Это оживленные, увлекающиеся натуры, которые привносят в мир самую захватывающую воздушную энергию. Близнецы всегда любопытны, полны энтузиазма, умны, сообразительны, любознательны и дружелюбны. Как представители мутабельного знака, они очень гибкие и свободолюбивые, но могут испытывать трудности с обязательствами и принятием решений. Они известны своими способностями инициировать и вести оживленную беседу, отправляться в импровизированные путешествия в ближние и дальние страны, развеселить любую компанию.

Весы

Всегда стремятся к гармонии. Это социальные бабочки, чьи сердца тянутся к искусству, музыке, танцам и общению с другими людьми. Это кардинальный знак воздушной стихии, поэтому Весы склонны придумывать и воплощать в жизнь большие, масштабные идеи. Их особенно характеризует стремление к справедливости и привнесению красоты и равенства в любую ситуацию. Они склонны к постоянному стремлению сделать жизнь более романтичной, бесконфликтной и справедливой.

Водолеи

Свободолюбивы, эксцентричны и глубоко привержены работе над тем, что лучше для общего блага, а не для отдельного человека. Они ориентированы на науку и будущее, независимы и общительны, особенно искусны в создании и поддержании разнообразных связей. Под влиянием своего управителя, энергичного Урана, они становятся мастерами выдвигать новаторские, порой причудливые идеи и совершать потрясающие прорывы. Это представители фиксированного знака воздуха, из которых часто получаются прекрасные ученые и общественные активисты.

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