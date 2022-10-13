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Боррель жестко раскритиковал подчиненных из-за ситуации на Украине

Егор Провоторов
В мире
Боррель жестко раскритиковал подчиненных из-за ситуации на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал своих подчиненных за медлительность и неэффективность, поскольку им не удалось предсказать начало российской специальной военной операции на Украине. Его слова приводит британская газета The Guardian.

— Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире, — заметил европейский чиновник, выступая перед коллегами.

Боррель также попросил дипломатов в будущем более активно реагировать на развитие украинского кризиса, пишет РИА Новости. Из-за фиаско в прогнозировании ситуации Евросоюзу приходится полагаться на предупреждения, поступающие из-за океана, заметил глава евродипломатии.

Накануне главный дипломат Евросоюза заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) мог не выполнить часть своих обещаний перед Россией. По словам Борреля, его не устраивают рассуждения о том, что именно невыполнение НАТО своих обещаний привело к нынешнему конфликту.

Украина Жозеп Боррель Дипломатия критика
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