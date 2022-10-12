Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть своих обещаний России

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Североатлантический альянс (НАТО) не мог выполнить часть своих обещаний перед Россией. Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

— Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит, — заявил он.

По словам Борреля, его не устраивают рассуждения о том, что именно невыполнение НАТО своих обещаний привело к нынешнему конфликту. Он также подчеркнул, что Евросоюз продолжит помогать Украине, передает РИА Новости.

Недавно генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.

До этого он рассказал, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.