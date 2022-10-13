Горожане выбрали символ проектного офиса «Молодежь Москвы»

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Голосование за символ проектного офиса «Молодежь Москвы» завершилось в «Активном гражданине». Об этом в четверг, 13 октября, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

— Теперь у молодежи Москвы появился символ — ежик МолодЕжик. За него проголосовали более 40 тысяч москвичей. В голосовании в «Активном гражданине» приняли участие почти 180 тысяч неравнодушных жителей города, которые помогли нам выбрать друга — проводника по столичным мероприятиям, — рассказала она.

МолодЕжик — это шустрый зверек, который знает о всех мероприятиях, проводимых в столице. Теперь его можно увидеть на городских плакатах и билбордах, фирменных сувенирах, брендированной одежде проектного офиса «Молодежь Москвы», в социальных сетях и на молодежных городских мероприятиях.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

При этом второе место занял супергерой Моложик, который является символом многозадачности, а третье — енот Тишка. Он символизирует изобретательность, адаптивность, а также заботу об окружающих, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о том, что в проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных.