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В МИД РФ заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции

Евгений Белоусов
В мире
В МИД РФ заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции
Фото: МИД РФ

В российском МИД заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

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Дания Швеция Северный поток — 2 МИД РФ Германия
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