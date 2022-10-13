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Андрей Бочкарев: Свыше 160 объектов социнфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Свыше 160 объектов социнфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Свыше 160 объектов социального назначения и безопасности планируется построить в столице за счет городского бюджета с 2023 до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Градостроительная политика Москвы была и остается социально ориентированной — ежегодно в столице строятся десятки объектов социального назначения. В ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для таких учреждений, а также 32 объекта безопасности, — рассказал заммэра.

Так, специалисты построят восемь поликлиник, четыре больничных корпуса и подстанцию скорой помощи. Также планируется открыть свыше 60 зданий для детских садов и школ, в частности несколько школ-гигантов.

Кроме того, в данный период планируется завершить строительство 27 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений.

13 октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Так, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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