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Песков: Диверсантов задержали при попытке организовать теракт на «Турецком потоке»

Георгий Соланович
Происшествия
Песков: Диверсантов задержали при попытке организовать теракт на «Турецком потоке»
Фото: Администрация президента РФ

В результате попытки организовать теракт на газопроводе «Турецкий поток» были задержаны диверсанты. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 13 октября.

— Некие силы, о возможном происхождении этих сил (президент Владимир — прим. «ВМ») Путин намеки давал... они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, — сказал чиновник.

Взрыв планировали осуществить на суше «на нашей территории», передает слова Пескова РИА Новости.

13 октября в Астане Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров российский лидер сообщил, что «Турецкий поток» попытались взорвать спецслужбы Украины.

10 октября Путин заявил, что Украина уже давно использует террористические методы. Глава государства отметил, что киевский режим имеет отношение к терактам и попыткам преступлений в отношении российских объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, в том числе попытке подрыва участка газопровода «Турецкий поток».

Дмитрий Песков Энергетика Турецкий поток
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