Переговоры Эрдогана и Путина начались в Астане

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским коллегой Владимиром Путиным начались в Астане. Об этом сообщает канцелярия главы Турции в четверг, 13 октября.

— Переговоры начались, — говорится в сообщении.

В рамках встречи лидеры государств, возможно, обсудят тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине. Кроме того, 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия — Центральная Азия», где российский лидер также примет участие.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы. Он уточнил, что выбор жителей новых регионов России во время переговоров Москва обсуждать не станет.