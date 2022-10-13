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Депутат МГД Гусева: Рынок труда в Москве остается управляемым и хорошо реагирует на меры поддержки

Евгений Белоусов
Город
Депутат МГД Гусева: Рынок труда в Москве остается управляемым и хорошо реагирует на меры поддержки
Фото: duma.mos.ru

Количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилось в Москве по отношению к началу года на 11 процентов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Те подходы, которые применяются в Москве для того, чтобы люди не оставались без работы, сокращался период поиска нового места, а также переобучения, повышения квалификации, развития самозанятости, показывают свою эффективность, — заявила она.

По словам Гусевой, в Москве рынок труда является одним из самых активных в стране. По состоянию на 1 октября на бирже труда числится более 32 тысяч человек, и им предлагается весь спектр помощи как в поиске работы, так и в развитии необходимых навыков.

На сегодняшний день работа в сфере поддержки рынка труда четко сегментирована по целевой аудитории. Так, в сфере особого внимания службы занятости находятся уязвимые категории: москвичи предпенсионного возраста и нуждающиеся в специальном подходе.

Кроме того, широкий спектр программ предлагается для мам с маленькими детьми, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что свыше 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости с начала года, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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