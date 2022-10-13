Политолог Светов объяснил, кому выгодна резолюция ООН об осуждении референдумов

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты получают самую большую выгоду от резолюции ООН, осуждающей российские референдумы на освобожденных территориях. Многие страны были вынуждены поддержать резолюцию под давлением Америки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Генассамблея ООН в среду вечером во время заседания приняла антироссийскую резолюцию. Согласно документу, 143 члена ООН не признают референдумы на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Специалист отметил, что резолюция была принята таким образом, чтобы как можно больше стран выступили против России.

— Это было нужно, прежде всего, Соединенным Штатам Америки и G7. Они сразу заявили, что не признают вхождение в состав России новых территорий, и добились того, чтобы в ООН эта резолюция была принята. Мы же предлагали, чтобы голосование было тайным, но американцы продавили решение, чтобы оно было открытым, потому что велась мощная обработка разных государств. По оценкам нашего МИДа, около 40 стран присоединились к этой резолюции под страшным давлением, — заметил политолог.

По словам эксперта, многие страны имеют собственные неурегулированные территориальные вопросы. Например, у Сербии есть проблема с Косово. Признание российских референдумов означало бы негласное признание Сербией независимости Косова, подчеркнул собеседник «ВМ».

Как отметил Светов, Россия никак не будет реагировать на эту резолюцию.

— У многих государств были собственные резоны поддержать резолюцию. Остальные это сделали, потому что так потребовали американцы. Каждой из этих стран что-то пообещали. Получается, что эта резолюция — еще один шаг к подрыву авторитета ООН. Мы не будем считаться с этой резолюцией. Точно так же делают американцы, которым совершенно наплевать на резолюции ООН, идущие вразрез с их интересами, — резюмировал специалист.

Светов также рассказал, почему в ООН приняли резолюцию об осуждении референдумов.