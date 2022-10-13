Приложение «ВКонтакте» стало вновь доступно в App Store

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Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в четверг, 13 октября.

— Приложение «ВКонтакте» доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы, — говорится в Telegram-канале социальной сети.

26 сентября из App Store пропало мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, из магазина приложений исчез музыкальный сервис «VK Музыка».

При этом отмечается, что в магазине приложений для гаджетов на базе Android Google Play все вышеперечисленные приложения продолжают быть доступными для скачивания.

Позже Минцифры направило в Apple Inc. соответствующий запрос, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов этого холдинга. В российском ведомстве также отметили, что за получением официального ответа от американской корпорации последует разработка некоего «плана действий».