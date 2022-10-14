Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище

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Полиция задержала 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в местном училище. Об этом сообщается в четверг, 13 октября, на сайте регионального СУСК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Инцидент случился 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. По версии следователей, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это «на почве личных неприязненных отношений».

Потерпевшую оперативно доставили в больницу.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице в виде заключения под стражу.

13 октября Кузьминский районный суд заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля в квартире в ЮВАО. Преступление, о котором идет речь, произошло ночью 11 октября. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый десять раз ударил потерпевшего ножом в грудь и спину.