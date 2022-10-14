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Вильфанд сообщил, что «нудные» дожди придут в Москву с понедельника

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Вильфанд сообщил, что «нудные» дожди придут в Москву с понедельника
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дождливая погода ожидается в столице в начале следующей недели. Однако будет достаточно тепло — днем прогнозируется плюс 9-14 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Золотая осень продлится до воскресенья, 16 октября. В начале следующей недели погода будет относительно теплая, от 9 до 14 градусов тепла, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными и нудными, — рассказал он.

Синоптик порекомендовал насладиться оставшимися днями текущей недели. Они будут прохладнее, чем начало следующей недели, но сухими и солнечными.

— Нужно наслаждаться этой погодой, пока солнечно и светло. Хоть Москва и будет находиться в холодной части антициклона, — сообщил Вильфанд ТАСС.

По его словам, пятницу и субботу, 14 и 15 октября, будет плюс 10 градусов, в воскресенье ожидается 11-13 градусов тепла.

Дептранс предупредил столичных водителей о густом тумане 14 октября. В Москве и области ночью и до 10:00 утра ожидается густой туман. Столичным водителям следует быть бдительными.

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