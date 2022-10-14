Движение в центре столицы восстановили после ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2 Карта всех событий

Восстановили движение после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 14 октября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 2. Автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. О состоянии здоровья пострадавшего информации нет.

Еще одно ДТП произошло утром в пятницу, 14 октября, на МКАД. Грузовик врезался в ограждение и перевернулся.