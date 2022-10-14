Эксперты дали советы, как высушить промокший телефон

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Эксперты рассказали, как высушить промокший телефон.

Первое, что необходимо сделать в таком случае, это срочно достать ваш смартфон из воды и убрать его подальше от жидкости. Чем дольше телефон контактирует с водой, тем меньше шансов, что аппарат снова начнет работать.

Далее гаджет нужно срочно выключить, чтобы не допустить короткого замыкания.

После этого необходимо, по возможности, вытащить аккумулятор из задней панели телефона. Также нужно вынуть сим-карту и карту памяти.

Далее гаджет необходимо высушить, положив его на салфетку или тряпку из микрофибры. Сохнуть гаджет будет около 48 часов, передает Общественная служба новостей.

До этого психолог Дмитрий Раевский посоветовал не приучать детей к гаджетам. Смартфоны, по словам психолога, могут повлиять на развитие разных недугов, например, синдрома дефицита внимания, передает ФАН.

Привычка детей проводить все свободное время в гаджетах играет на руку киберпреступникам, которые через подростков получают возможность добраться до сбережений и персональных данных их родителей. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.