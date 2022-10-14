Депутат Мосгордумы Козлов: Утилизация автомобиля должна быть простой и доступной для жителей города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около трех тысяч старых автомобилей с начала 2022 года было утилизировано в Москве, в том числе и с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Мы и сами знаем, как неприятно и опасно, когда во дворе годами стоит чья-то забытая, разваливающаяся машина. А в масштабах города, когда нужно утилизировать не просто легковушки, а грузовики частных предприятий, автобусы, качественная утилизация, современный авторециклинг становится необходимостью, — заявил он.

По словам Козлова, на сегодняшний день в Москве уже действует предприятие, специализирующееся на утилизации и переработке автотехники. Так, в ходе авторециклинга извлекается до 98 процентов черных и цветных металлов, что является достаточно высоким показателем.

Кроме того, теперь собственник может оформить вывоз автомобиля через официальный портал мэра и правительства Москвы. Для утилизации необходимо только предъявить документ, подтверждающий право собственности на машину.

За почти год с момента запуска сервиса жители Москвы уже оформили более 20 тысяч заявок и помогли утилизировать свыше 500 тонн металла, передает слова депутата агентство городских новостей «Москва».

Недавно вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю и проводить мероприятие каждый год. По ее словам, природоохранные организации, экологи, волонтеры заслужили свою экологическую неделю.

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).