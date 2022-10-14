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Сенатор Святенко: Ассоциация клубов долголетия выведет соцактивность старшего поколения на новый уровень

Евгений Жуков
Общество
Сенатор Святенко: Ассоциация клубов долголетия выведет соцактивность старшего поколения на новый уровень
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ассоциация клубов долголетия будет создана в столице в рамках проекта «Московское долголетие», что поспособствует развитию социальной активности жителей города старшего возраста. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказала сенатор Российской Федерации, представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко.

По ее словам, данный проект стал выдающимся социальным явлением в сфере заботы о старшем поколении.

— Самое главное — это энергия социальной активности, чувство востребованности, вовлеченности, без которого жить непросто, — рассказала сенатор.

Он также отметила важность появления собственных площадок центра. На данный момент открыто 52 площадки по всей Москве.

— Создание Московской ассоциации клубов долголетия будет следующим шагом, который даст проекту новое качество, — подчеркнула Святенко.

Уточняется, что ассоциация станет площадкой, где самые активные участники смогут почерпнуть новые идеи и помочь коллегам.

— Наше старшее поколение инициативное, деятельное; люди преклонного возраста сами организуют крупные городские мероприятия, и им важно обмениваться опытом, планами, — заключила парламентарий.

До этого стало известно, что горожан старшего поколения, которые мечтают научиться рукоделию или ремеслу, в проекте «Московское долголетие» открылось более 600 групп по направлению «Художественно-прикладное творчество».

Пожилые люди Московское долголетие Москва
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