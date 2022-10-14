Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру 15 октября

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, 15 октября.

— Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики, — сообщил вице-премьер РФ.

Он также добавил, что на сегодняшний день в час по мосту проезжают около 90 машин, передает РИА Новости.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что все работы по восстановлению Крымского моста займут около одного или полутора месяцев. По его словам, исследования по сохранности конструкций моста проведены федеральными органами власти.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. По словам собеседника «ВМ», не каждое предприятие сможет изготовить детали для подобной конструкции.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава.