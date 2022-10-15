В Турции 22 человека погибли при взрыве на шахте

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Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции выросло до 22 человек. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

— Мы потеряли 22 наших граждан в результате взрыва, который произошел на шахте в Бартыне. Мы делаем все возможное, чтобы пострадавшие восстановились как можно скорее, — написал он в соцсети Twitter.

Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщал о 14 погибших и 28 пострадавших шахтерах.

Взрыв произошел в 18:15 (время совпадает с московским) на угольной шахте на глубине 300 метров, сообщает ТАСС.

В июле в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода. После обрушения породы из шахты вывели на поверхность 188 горняков из 190. Двое горняков погибли.