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Сергей Собянин назначил Александра Котаева главой управы района Соколиная Гора

Юлия Курганова
Город
Сергей Собянин назначил Александра Котаева главой управы района Соколиная Гора
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Александра Котаева главой управы района Соколиная Гора. Документ размещен в пятницу, 14 октября, на официальном сайте мэра города.

— Назначить Александра Васильевича Котаева на должность главы управы района Соколиная Гора Москвы, — сказано в документе.

Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок ее должности. Ранее Котаев занимал пост исполняющего обязанности главы управы района Соколиная Гора и замглавы управы по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта.

14 октября Сергей Собянин назначил главой управы района Марьина Роща Александру Фадееву.

Игорь Овчинников занял должность главы управы Савеловского района столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин 14 октября.

До этого, 3 октября, сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Уточняется, что чиновник был уволен по собственной инициативе.

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