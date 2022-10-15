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Первые российские военные из региональной группировки прибыли в Белоруссию

Лейла Алиева
В мире
Первые российские военные из региональной группировки прибыли в Белоруссию
Фото: vk/minoborony_by

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными для формирования совместной группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики в субботу, 15 октября.

— Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили хлебом-солью, — говорится в сообщении.

Данное решение принято исключительно для усиления охраны и обороны границы Союзного государства, говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

Недавно стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии.

Кроме того, 10 октября Лукашенко начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени. В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.

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