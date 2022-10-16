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«Последний погожий денек»: синоптик рассказал о погоде в Москве 16 октября

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Последний погожий денек»: синоптик рассказал о погоде в Москве 16 октября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 16 октября, Москву ждет последний день с хорошей погодой, температура днем будет на четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на четыре градуса выше положенной климатической нормы. То есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11–13 градусов, в Подмосковье — плюс 9–14, — отметил синоптик.

По его словам, ветер в воскресенье будет дуть юго-западный, его скорость достигнет восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

В столицу приходит похолодание, к концу следующей недели ночные температуры могут стать отрицательными. Кроме того, не исключена вероятность первого снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

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