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Зрителям рассказали, откуда брались фразы для жаргона доцента из «Джентльменов удачи»

Георгий Соланович
Общество
Зрителям рассказали, откуда брались фразы для жаргона доцента из «Джентльменов удачи»
Фото: Джентльмены удачи, 1971 год

Главные герои фильма «Джентльмены удачи» использовали придуманный сценаристами тюремный жаргон. Об этом рассказали в документальном проекте «Джентльмены удачи. Интересные факты о фильме».

Зрителям рассказали, что некоторые фразы создатели картины «позаимствовали» у исторических личностей. Так, например, слово «редиска» они забрали у Владимира Ильича Ленина.

— Ленин назвал не то Троцкого, не то Плеханова «редиской», потому, что он был красный сверху, а белый внутри, — отметили в фильме.

При этом значения таких слов, как «сарделька», «моргалы», были придуманы создателями. Режиссер специально не использовал настоящие тюремные выражения, чтобы они не ушли в народ.

В современной России существует всего несколько фильмов, которые стали классикой и разлетелись на цитаты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кинокритик Александр Шпагин. По его словам, по объему зрительской любви лидируют фильмы Алексея Балабанова «Брат-2» и «Брат».

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