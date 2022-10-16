Зрителям рассказали, откуда брались фразы для жаргона доцента из «Джентльменов удачи»

Фото: Джентльмены удачи, 1971 год

Главные герои фильма «Джентльмены удачи» использовали придуманный сценаристами тюремный жаргон. Об этом рассказали в документальном проекте «Джентльмены удачи. Интересные факты о фильме».

Зрителям рассказали, что некоторые фразы создатели картины «позаимствовали» у исторических личностей. Так, например, слово «редиска» они забрали у Владимира Ильича Ленина.

— Ленин назвал не то Троцкого, не то Плеханова «редиской», потому, что он был красный сверху, а белый внутри, — отметили в фильме.

При этом значения таких слов, как «сарделька», «моргалы», были придуманы создателями. Режиссер специально не использовал настоящие тюремные выражения, чтобы они не ушли в народ.

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