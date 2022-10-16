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Северный вестибюль станции «Планерная» закрыли по требованию полиции

Георгий Соланович
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Северный вестибюль станции «Планерная» закрыли по требованию полиции
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Северный вестибюль станции Московского метрополитена «Планерная» закрыт для выхода по требованию полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

— Северный вестибюль станции «Планерная» (выход 1) закрыт для выхода по требованию полиции. Для выхода со станции пользуйтесь южным вестибюлем (выход 2), — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

14 сентября южный вестибюль станции «Профсоюзная» был временно закрыт по требованию полиции. Тогда москвичей призвали пользоваться северным вестибюлем.

До этого москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена. Так, под контролем сотрудников находятся 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, 6 автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

Благодаря опыту работы и профессионализму службы транспортной безопасности для горожан организовывают комфортные поездки.

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