Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу футбольного клуба «Локомотив». Об этом говорится на сайте клуба в воскресенье, 16 октября.

Уточняется, что Лоськов и Пашинин будут помощниками исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Лоськов сыграл за «Локомотив» 421 матч, забил 128 голов и дважды был лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин при этом поучаствовал в 273 матчах за клуб. Он два раза выигрывал чемпионство и трижды становился обладателем Кубка России.

До этого известный эксперт, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина.