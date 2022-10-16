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Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу «Локомотива»

Виктория Родимкина
Спорт
Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу «Локомотива»
Фото: пресс-служба «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу футбольного клуба «Локомотив». Об этом говорится на сайте клуба в воскресенье, 16 октября.

Уточняется, что Лоськов и Пашинин будут помощниками исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Лоськов сыграл за «Локомотив» 421 матч, забил 128 голов и дважды был лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин при этом поучаствовал в 273 матчах за клуб. Он два раза выигрывал чемпионство и трижды становился обладателем Кубка России.

До этого известный эксперт, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина.

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