«Поле битвы»: Пригожин назвал причину отказа четырех стран от участия в Евровидении

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Евровидение давно перестало быть песенным конкурсом, который открывает миру новые таланты и дарит хиты. Это исключительно политизированное шоу, в котором нет места гуманизму и творчеству. Так отреагировал на новость о нежелании некоторых стран принимать участие в конкурсе музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

О том, что страны Восточной Европы начали отказываться от участия в музыкальном конкурсе, стало известно ранее. После того как Черногория передумала участвовать в конкурсе, появилась информация, что список отказавшихся пополнили Болгария, Македония, а также Босния и Герцеговина.

По словам Пригожина, он уже на протяжении многих лет неустанно повторяет, что Евровидения как музыкального фестиваля больше не существует:

— Я без малого вот уже 15 лет об этом говорю, даже язык стер. Нет там творчества и музыки, а есть лишь политика. Вот смотрите: прошлый конкурс выиграла Украина по вполне понятным соображениям. Но дело даже не в этом. Сам конкурс будет проводиться в 2023 году в Великобритании без участия страны-победительницы. Какой-то алогизм!

Вспомнил собеседник «ВМ» и недопуск российской исполнительницы Юлии Самойловой к участию в конкурсе, который состоялся в 2017 году в столице Украины:

— В Европе все говорят о гуманизме, а российской участнице, человеку с ограниченными возможностями, даже не позволили выступить на Евровидении, которое прошло в Киеве. Нет там ничего гуманного и человеческого.

По словам Пригожина, логика музыкального конкурса Евровидение изначально заключалась в благой миссии — нести свет творчества людям, а не быть элементом политического влияния, что наблюдается сейчас:

— Конкурс стал полем битвы, где шансов у такой страны, как Россия, на победу фактически не осталось.

В заключение эксперт предположил, что от участия в конкурсе продолжат отказываться другие страны. По его мнению, в условиях серьезного экономического кризиса проводить Евровидение неприемлемо.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Следовательно, следующий конкурс должна была проводить Украина, однако позднее стало известно, что он в 2023 году пройдет в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала, что Ливерпуль устроит «незабываемое шоу, посвященное богатой культуре и творчеству Украины».