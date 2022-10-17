ВСУ в последнее время проводят учения по форсированию Днепра

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре два раза проводили учения по форсированию Днепра, а в сентябре такие мероприятия проводились минимум трижды. Об этом журналистам рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что боевое слаживание украинских силовиков стартовало во второй половине сентября неподалеку от населенного пункта Вольноандреевка. До недавнего времени группы ВСУ базировались на Запорожском судоремонтном центре, пока туда не прилетели российские ракеты, пишет телеканал РЕН.

Накануне Рогов заявил, что власти Украины изменили план по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, ВСУ сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру.

12 октября стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, ВСУ продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.