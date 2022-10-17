Установлена личность погибшего в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве

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Мужчиной, который скончался в шахте лифта дома на Свободном проспекте на востоке Москвы, оказался 18-летнний житель Смоленской области. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

О личности погибшего молодого человека сообщили «Известия».

Тело молодого человека извлекли из шахты лифта в ночь на 17 октября. Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, на месте работают криминалисты и следователи столичного Следственного комитета. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В столичной прокуратуре уточнили, что он самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в место повышенной опасности. В этот момент лифт начал движение вниз. От полученных травм мужчина скончался.

До этого стало известно, что при сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. В настоящее время криминалисты работают на месте происшествия.