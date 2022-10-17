Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Установлена личность погибшего в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Установлена личность погибшего в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве
Фото: Pixabay

Мужчиной, который скончался в шахте лифта дома на Свободном проспекте на востоке Москвы, оказался 18-летнний житель Смоленской области. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

О личности погибшего молодого человека сообщили «Известия».

Тело молодого человека извлекли из шахты лифта в ночь на 17 октября. Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, на месте работают криминалисты и следователи столичного Следственного комитета. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В столичной прокуратуре уточнили, что он самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в место повышенной опасности. В этот момент лифт начал движение вниз. От полученных травм мужчина скончался.

До этого стало известно, что при сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. В настоящее время криминалисты работают на месте происшествия.

Лифты Москва Смерть Смоленская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте