Бочкарев: Почти 90 процентов введенной недвижимости в Москве построено инвесторами

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Инвесторы и девелоперы завершили строительство свыше 7,85 миллиона квадратных метров недвижимости и получили разрешение на строительство еще около 10,3 миллиона «квадратов» с начала текущего года. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34 процента вырос объем перспективного строительства за счет внебюджетных источников, — заявил заммэра.

По словам Бочкарева, объемы строительства недвижимости за счет инвесторов продолжат занимать такой же высокий уровень. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что среди сданных инвесторами в этом году зданий и сооружений традиционно лидирует жилье.

Войстратенко добавил, что за три квартала года их силами введено в эксплуатацию 189 домов жилой площадью почти 4,2 миллиона квадратных метров. Кроме того, девелоперы построили 19 детских садов и девять школ.

Кроме того, за счет внебюджетных средств было построено 11 крупных торгово-бытовых объектов, 18 промышленных и складских комплексов, 11 административно-деловых объектов.

До этого Бочкарев сообщил, что в городе построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов. Всего около 3250 объектов благоустройства в этом году были приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий.