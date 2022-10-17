В Qiwi прокомментировали информацию о сбое в работе платежной системы

Фото: Unsplash

Работа платежной системы Qiwi полностью восстановлена после сбоя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил пресс-секретарь организации Иван Скородумов.

По его словам, причины, по которым произошел сбой в работе сервиса, пока выясняются.

— К этому часу работа платежной системы полностью восстановлена после непродолжительного сбоя. Больше никаких проблем нет, — рассказал пресс-секретарь.

Скородумов отметил, что система функционирует в прежнем формате.

До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что в работе платежной системы Qiwi произошел сбой. О причинах данного происшествия не сообщалось.

12 октября стало известно о «падении» сайта социальной сети «ВКонтакте». Из-за неправильной работы серверов подписчики испытывали проблемы со входом в аккаунт. Позднее данные прокомментировали в пресс-службе соцсети. Там сообщили, что отдельные пользователи «ВКонтакте» могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. В настоящее время социальная сеть работает в обычном режиме.

А 11 октября сбой произошел в работе сервисов по оформлению паспортов и регистраций на «Госуслугах».