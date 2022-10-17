Путин поручил Кондратьеву, Мурашко и Куренкову вылететь в Ейск

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил вылететь в Ейск губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и руководителю Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 17 октября.

— Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск, — говорится в сообщении.

После инцидента Куренков, Мурашко и Кондратьев доложили Путину о текущей ситуации, отмечается в пресс-службе.

До этого сообщалось, что военный самолет Су-34 во время учебно-тренировочного полета упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По факту крушения военного самолета Главное военное СУ СК России возбудило уголовное дело. При этом статью, по которой возбуждено дело, в ведомстве не уточнили.