Количество пострадавших при крушении самолета в Ейске увеличилось до 19

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Число пострадавших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края увеличилось до 19. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 17 октября.

— По последним данным Ейской районной больницы, 2 человека погибли; 19 пострадавших, из них 4 тяжелых, — говорится в Telegram-канале штаба.

Также отмечается, что среди пострадавших есть 3 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Их травмы оцениваются как незначительные, резюмировали в штабе.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.