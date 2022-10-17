Назван лучший футболист 2022 года

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Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»-2022. Награду 34-летнему форварду вручили в понедельник, 17 октября, на торжественной церемонии в Париже.

В минувшем сезоне француз в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов (в 5-й раз в карьере) и чемпионат Испании (в 4-й раз). Также футболист стал лучшим бомбардиром обоих турниров. В Лиге Чемпионов Бензема забил 15 голов в 12 матчах, в Ла Лиге — 27 мячей в 32 играх.

Для Бенземы это первый «Золотой мяч» в карьере, его лучшим результатом до этого было четвертое место в 2021 году.

В августе нападающий получил приз лучшего футболиста сезона по версии УЕФА.

17 октября нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе впервые прокомментировал слухи о своем уходе из клуба ПСЖ. На прошлой неделе появилась информация, что форвард уже зимой хочет сменить команду из-за невыполненных руководством парижан обещаний.

Накануне Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире по версии Forbes. По данным издания, за текущий сезон он заработает 128 миллионов долларов. Так, 110 из них являются зарплатой, еще 18 — спонсорские контракты.