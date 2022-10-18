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Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Вооруженные силы России нашли «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале.

— Они нашли ключик к нашей ПВО. И этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали. Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня, — сказал он, передает РИА Новости.

17 октября в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Помимо украинской столицы, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях страны.

Также 17 октября стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

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