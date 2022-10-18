Горожане предложат идеи для работы Московского зоопарка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Проект «Зоологический парк», посвященный Московскому зоопарку, пройдет на платформе «Город идей» с 25 по 31 октября. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе правительства столицы.

Участники проекта смогут предложить свои идеи для образовательных программ о животном мире, создания сообществ для посетителей столичного зоопарка, расширения программы лояльности «Клуб друзей», развития Telegram-канала Московского зоопарка и для многих других вещей, связанных с зоопарком столицы.

На этапе обсуждений горожане расскажут о любимых животных, поделятся воспоминаниями и интересными историями. Лучшие идеи москвичей будут отобраны экспертами, после чего за них можно будет проголосовать остальным участникам проекта, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных. Городские объекты расположены в восьми административных округах города.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу, которая проводится дважды в год и приурочена ко Дню гида и ко Дню туризма.