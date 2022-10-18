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«Прилетит к ним в ответ»: смогут ли страны НАТО создать «Европейский противоракетный щит»

Илья Ашуров

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«Прилетит к ним в ответ»: смогут ли страны НАТО создать «Европейский противоракетный щит»
Фото: flickr/nato

Страны НАТО намерены создать в Европе новую систему противовоздушной обороны (ПВО) — «Европейский противоракетный щит». О том, возможно ли воплотить в жизнь такой проект, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Декларацию о создании противоракетного щита в Европе подписали 14 стран НАТО — Великобритания, Германия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Финляндия. Проект нацелен на улучшение защиты от крылатых и баллистических ракет, а также от беспилотников.

По мнению собеседника «ВМ», идея создания системы ПВО, которая бы защищала целый регион, не нова. Однако воплотить ее в жизнь так и не удалось по двум причинам:

  • отсутствие технологий, работающих на огромных площадях (средства обнаружения, наблюдения и перехвата);
  • огромные затраты, не гарантирующие положительный результат.

— Американцы создают свою глобальную систему ПВО с 1983 года, — рассказывает Подберезкин. — Сейчас она, вероятно, способна перехватить около 20 процентов российских ракет. Но это в том случае, если США первыми нанесут удар, а все, что останется, — прилетит к ним в ответ. А, по замыслу американцев, после их удара остаться должно не более 5–7 процентов наших ракет. Такая вот двойная математика.

На фоне экономических трудностей и топливного кризиса в Европе успешная попытка создать «Европейский щит» выглядит нереалистичной. При этом действующие системы ПВО в регионе нацелены, как отмечают европейские и американские политики, «на возможные угрозы со стороны Ирана». Новая система, хоть это не проговаривается вслух, должна защитить европейцев от «российской угрозы».

— Просто так защищаться от стратегического наступательного вооружения бессмысленно. Во всей Европе это попросту невозможно, — заключил собеседник «ВМ».

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