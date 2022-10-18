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«Точно убыток»: российских звезд предупредили о потере зимних корпортивов

Лейла Алиева
Общество
«Точно убыток»: российских звезд предупредили о потере зимних корпортивов
Фото: Pexels

Концерты и праздники, проводимые в зимний период, приносили большое количество средств на счета российских знаменитостей, но в ближайшее время это может измениться. Такое мнение выразил владелец маркетингового агентства Игорь Антонов.

По его словам, отмена новогодних концертов не очень хорошо отразится на финансовом положении российских артистов. Так, только с одного мероприятия можно было заработать миллионы, которые тратились в течении последующих лет.

— Это не назовешь кризисом, но точно убыток, — отметил он.

По словам официального диджея Филиппа Киркорова Кати Гусевой, в связи с отменой мероприятий большая часть российских звезд потеряли значительную часть гонораров. Самых популярных артистов бронировали раньше и платили больше, но в этом году ситуация изменилась, пишет издание dni.ru.

До этого стало известно, что концерты певицы Ани Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев. Уточняется, что артистка не выступает в России уже более полугода. Иногда она поет на корпоративах в ближнем зарубежье, например, выступала в Ереване на свадьбе.

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