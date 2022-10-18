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Мэр Житомира сообщил, что город остался без воды и электричества в результате обстрела

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Мэр Житомира сообщил, что город остался без воды и электричества в результате обстрела
Фото: shutterstock

Свет и вода отсутствуют в Житомире на Украине после утреннего обстрела. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

— Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды, — написал глава Житомира в своем блоге.

Он также добавил, что медицинские учреждения переведены на резервное питание, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о серии взрывов в городе. Кроме того, руководство городского метро сообщило об остановке движения поездов из-за обстрелов.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Кремля будут жесткими.

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