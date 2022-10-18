Эксперт предложил расширить семейную ипотеку на вторичный рынок

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Программу «Семейная ипотека» следует распространить на вторичный рынок и индивидуальное жилищное строительство. Это поможет решить важные социальные задачи в проблемных регионах. Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он отметил, что в настоящее время льготную семейную ипотеку можно взять только на жилье в новостройке. При этом есть большое число регионов, где не ведется строительство новых домов. Следовательно, для многих семей участие в программе становится невозможным.

— С моей точки зрения, это не вполне справедливо. Хотелось бы расширения этой программы на все сегменты рынка, — сказал Апрелев в комментарии «Радио 1».

Ранее сообщалось, что программу «Семейная ипотека» продлили до 1 июля 2024 года. В ней могут участвовать семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, передает Царьград.

15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы.