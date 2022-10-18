Судебное заседание по делу Wikimedia Foundation перенесено

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Судебное заседание по делу компании Wikimedia Foundation перенесено. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 18 октября.

Заседание перенесли на 1 ноября для того, чтобы дать возможность представителям компании ознакомиться с материалами дела.

Административное разбирательство с Wikimedia Foundation идет по статье о неудалении запрещенного в Российской Федерации контента. Ранее компанию уже штрафовали за отказ удалять статью о порохе, а также за распространение фейков про ВС РФ. Суммарно компания должна была выплатить пять миллионов рублей в качестве штрафа.