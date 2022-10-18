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Выставки российских музеев посетили около 90 тысяч жителей ЛНР

Евгений Жуков
Общество
Выставки российских музеев посетили около 90 тысяч жителей ЛНР
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Около 90 тысяч жителей ЛНР посетили выставки российских музеев в рамках проекта «Наши традиции». Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Как уточняется, данный проект стартовал в августе текущего года и реализован при поддержке Минкульта РФ, Музея Победы и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР. Экспозиции посвящены историческим личностям, народному творчеству, культуре России и другим темам.

— В рамках проекта мы представили выставки, которые не только знакомят зрителей с бесценными собраниями ведущих российских музеев, но и рассказывают об общих культурных традициях и истории, наглядно доказывают, что связи, которые нас объединяют, неразрывны и неразрушимы, — подчеркнул руководитель Музея Победы Александр Школьник.

Для размещения экспозиций планируется задействовать около 30 площадок — музеев, домов культуры в различных населенных пунктах ЛНР.

До этого стало известно, что посвященное Ржевской битве мероприятие пройдет 23 октября в столичном Музее Победы. В рамках проекта был снят 55-минутный документальный фильм с использованием реконструкции и 3D-графики.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, в котором приняли участие около 500 человек.

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