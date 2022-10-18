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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в настоящее время обстреливают поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области, пострадавших в инциденте нет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал брянский губернатор в своем Telegram-канале.

Позже Богомаз уточнил, что в результате обстрела были повреждены два жилых здания. На месте происшествия работают подразделения МЧС и региональные оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военнослужащие обстреляли город Белгород. В результате удара пострадали три мирных жителя.

В этот же день личный состав ВСУ обстрелял Донецк, в результате удара пострадало здание администрации города. Отмечается, что стекла здания горадминистрации были выбиты, а три стоявших поблизости автомобиля полностью сгорели.

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